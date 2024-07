- Annoncement de Date Everything!

Publié le Lundi 29 juillet 2024 à 11:30:00 par Marie Vallée

Franchement sexy cet aspirateur

Team 17 annonce Date Everything ! , un dating sim dans lequel vous pourrez séduire et bien… absolument tout : du piano à l’aspirateur en passant par le panier à linge ou bien l’air lui-même, tout est possible. Vous débutez votre aventure en récupérant une drôle de paire de lunettes magique qui vous permettrons de découvrir les personnages se cachant derrières les objets qui vous entourent. Le jeu propose 100 personnages qui sont tous entièrement doublés avec lesquels vous pourrez développer trois types de relations : amour, amitié et haine. Cette très grande variété donne un aspect bac à sable au jeu et permet donc de nombreux très scénarios à explorer. Les dialogues proposent des choix qui donnent accès à diverses fins pour chaque personnages et l’environnement en 3D qui vous entoure évoluera lui aussi en fonction de ces choix.L’une des grandes forces de Date Everything ! est son doublage qui a été réalisé par divers acteurs de doublage que vous aurez pu entendre dans Avatar, le dernier maître de l’air, Critical Rôle, Genshin Impact et à bien d’autres endroits. Le jeu est d’ailleurs développé par Sassy Chap Games, un studio créé par trois acteurs de doublage.Date Everything ! n’a pas encore de date de sortie mais vous pouvez le mettre dans votre Liste de Souhait sur Steam s’il a piqué votre curiosité.