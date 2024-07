Borderlands Collection : La Boîte de Pandore disponible dès aujourd’hui sur Switch

Publié le Lundi 29 juillet 2024 à 11:45:00 par Marie Vallée

Pourquoi choisir finalement

Le pack Borderlands Collection : Pandora's Box est désormais disponible sur Switch. Ce pack regroupe les 6 jeux de base de la franchise : Borderlands, Borderlands 2, Borderlands : The pre-Sequel, Tales from the Borderlands, Borderlands 3*** et New Tales from the Borderlands. Cette offre est disponible avec un prix de lancement de 37,50 €. Il est possible de bénéficier d’un prix spécial si vous possédez déjà l’un des jeux Borderlands en version numérique.Pour rappel, Borderlands est une série de jeux type FPS avec quelques éléments de RPG, développée par 2K et Gearbox Software. Le gameplay consiste principalement à remplir des missions dans un univers de science-fiction. Les jeux proposent une grande variété d’armes et divers personnages à incarner. Il est possible de jouer seul ou bien en coopération jusqu’à 4 joueurs.