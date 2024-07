(TEST) Nintendo World Championships : NES Edition (Nintendo Switch)

Publié le Lundi 29 juillet 2024 à 12:00:00 par Cedric Gasperini

Back to the past

Contrairement à ce qu'il voudrait nous faire croire, Vincent n'a pas connu la NES. Lors de son arrivée dans nos contrées, il était bien trop occupé à se tirer sur le petit robinet dans l'espoir que ça grandisse tout en mâchouillant son canard en plastique, répandant une longue traînée brune sur le carrelage de ses parents parce que sa mère avait acheté des couches trop grandes pour lui.Plus tard, il a découvert le jeu vidéo en même temps que sa voix muait, passant autant de temps avec ses potes une manette en main que devant sa glace à s'éclater les boutons d'acné.Aujourd'hui, il ne porte plus (ou pas encore) de couches. Il n'a plus de canard en plastique. Il a toujours un petit robinet sur lequel il tire régulièrement dans l'espoir que ça grandisse. Et il a toujours de l'acné. Mais sa voix a fini de muer et il a toujours les mêmes potes, avec qui il découvre les plaisir de la NES, version Nintendo Switch.