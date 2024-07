Enshrouded, Back to the Shroud : Une toute nouvelle MAJ

Publié le Mardi 30 juillet 2024 à 09:30:00 par Stacy Bozor

Mon jeu, mes choix

Disponible dès aujourd'hui, Keen Games nous annonce une grosse mise à jour qui répond aux nombreux retours de la communauté. Trois nouveaux modes de difficulté configurables ont été ajoutés, allant du mode "Défaut" au mode hardcore "Survie", ainsi que de nouvelle options de personnalisation de personnage.Chaque paramètre de ces modes prédéfinis peut être modifié mais les joueurs peuvent également créer leur propre mode de jeu en se basant sur 30 paramètres différents comme les dégâts des ennemis et la santé des boss, les compétences des joueurs et la durée des buffs ou encore la durée des cycles jour et nuit.En parallèle, des fonctionnalités majeures et des zones supplémentaires sont en cours de développement pendant les vacances d'été. Keen Games prévoit de faire au moins deux mises à jour majeures d'ici la fin de l'année.Enshrouded a été lancé en Early Access sur Steam le 24 janvier 2024. La version 1.0 complète et la sortie sur consoles est prévue pour 2025.