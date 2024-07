Première bande-annonce sur l’histoire de Funko Fusion

Publié le Mardi 30 juillet 2024 à 10:30:00 par Marie Vallée

Je crois que la figurine sur mon étagère me regarde

10 :10 Games a présenté lors de la Comic Con de San Diego la première bande annonce de l’histoire de leur prochain jeu : Funko Fusion . Funko Fusion est un jeu d’action-aventure dans lequel se mêlent des personnages de diverses franchises en reprenant l’esthétique des figurines Funko POP ! (figurines à grosse têtes issues de franchises en tous genres). Vous pourrez par exemple croiser Freddy Fazbear de Five Nights at Freddy’s, Doc de Retour vers le futur, les dinosaures de Jurassic Worlds et bien d’autres. Pour combattre, résoudre des énigmes et trouver des secrets, le jeu propose aux joueurs d’incarner plus d’une soixantaine de personnages issus de plus de 20 franchises avec leurs propres armes, mouvements et parfois même capacités spéciales. Il est par ailleurs prévu qu’une ligne spéciale de figurines de personnages du jeu soit disponible plus tard cet été.La bande annonce de l’histoire qui a été présentée dévoile notamment le grand méchant de ce jeu : Eddy Funko. Ce dernier a la capacité de prendre possession des habitants des mondes de pop culture présents dans Funko Fusion. Les joueurs se retrouveront donc face à une armée de personnages corrompus à combattre. Eddy Funko sera doublé par Clancy Brown qui a, entre autres, été le doubleur de M. Krabs dans Bob l’éponge et celui d’Hadès dans God of War III.Funko Fusion est développé par 10 :10 Games et produit par Skybound Games. Il sortira sur PlayStation 5, Xbox Series X|S et PC via Steam le 13 septembre et sur PlayStation 4 et Switch le 15 novembre. Il est actuellement disponible en précommande numérique pour la PlayStation 5 , la Xbox Series X|S et sur Steam