Hasbro Pulse : nouvelles figurines Marvel, Star Wars et Transformers

Publié le Mardi 30 juillet 2024 à 10:00:00 par Rose Perthuisot

Est ce que c'est beau pour vous ?

Que ce soit du Star Wars, du Transformers ou du Marvel, Hasbro Pulse à la main large avec ses nouveautés suite au Comic Con de San Diego. Avec des fourchettes de prix plutôt avantageuses, tout le monde pourra se faire plaisir.Parmis les nouveautés :Belle figurine de 15 centimètres inspirée de Headpool et de Logan. Prix de vente : 29,99 €Cette figurine à en perdre la tête est tout simplement celle de Deadpool, elle est expressive et à la main lourde sur l’humour ainsi que sur les insultes. Prix de vente : 144,99 €Pour les fans de Star Wars maintenant, ce pack de figurines présente un beau design mais aussi, petit clin d'œil aux kinés, de nombreuses articulations. À en craquer non ? Prix de vente : 39,99 €Basé sur l’épisode mouvementé de la série “The Mandalorian”, ce set représente l’Armurier. Prix de vente : 73,99 €Inspirées par “The Transformers : The movie”, ces figurines de qualité arrivent en duo. Pour les amateurs de carton, le packaging est très réussi, et les figurines sont belles et de qualité.Toutes disponibles en précommande, ces figurines correspondent à tous les niveaux de prix et sont de bonnes qualité. Retrouvez les sur le site d' Hasbro Pulse