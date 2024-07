EA SPORTS FC 25 : Nouveautés

Publié le Mardi 30 juillet 2024 à 10:15:00 par Stacy Bozor

Jouez avec vos proches en Rush 5-5 et sur petit terrain dans les modes Football Ultimate Team, Clubs et Coup d'envoi. De nouvelles règles innovantes font leur apparition. L'engagement sera en mouvement et sera appelé "Race to Ball" : au coup d'envoi, un lanceur enverra le ballon sur le terrain et les joueurs devront courir depuis leur zone, pour récupérer le ballon. ​Dans Rush, il n'y a pas de postes fixes, les joueurs tournent. Les footballeurs sur le terrain peuvent être de n'importe quels postes.On peut aussi noter de nouvelles fonctionnalités telles que le carton bleu, qui empêche de jouer pendant 1 min, des matchs de 7 min et la configuration du terrain.Le jeu sera disponible sur Steam à partir du 27 septembre.