Harry Potter : Champions de Quiddich dévoile son premier trailer de gameplay

Publié le Mardi 30 juillet 2024 à 10:45:00 par Rose Perthuisot

C'est un cognard celui là !

Après plusieurs mois d'attente, les fans de l’univers Harry Potter auront enfin le droit de voir à quoi ressemblera un match de Quidditch dans Champions de Quidditch. Warner Bros. Games présente notamment le mode carrière solo ainsi que le mode compétitif en ligne, dévoilant certaines arènes iconiques que vous reconnaîtrez certainement.Au-delà du gameplay, nous avons constaté qu’à l’inverse de J.K Rowling, les jeux Harry Potter se veulent inclusifs et ouverts. Vous aurez donc de vastes possibilités de customisations quant à votre petit personnage chéri, allant du tissu jusqu’aux pointes de ses cheveux. Les joueurs pourront, en plus de jouer leur petit favori, incarner des figures emblématiques comme Harry Potter, le fameux gobeur de vif d’or ou bien le sans scrupule Drago Malefoy.A partir d’aujourd’hui, vous pouvez précommander les éditions digitales sur Xbox Series X|S, Xbox One, et PC ( Steam et Epic Games Store) pour 29,99 Gallions d’Or (ou € pour les moins au courant) et recevoir en bonus un magnifique skin Éclair de Feu Suprême.. Concernant l’édition Deluxe maintenant, elle sera à 39,99 € et contiendra le jeu de base ainsi que les packs des 4 Maisons. Aux dernières nouvelles, aucune microtransaction n’est à prévoir dans le jeu, l’argent se gagne donc à la sueur de votre front.Harry Potter: Champions de Quidditch sortira sur PlayStation®5, PlayStation®4, Xbox Series X|S, Xbox One, et PC le 3 septembre 2024 en éditions numériques Standard et Deluxe. Concernant la Switch, ça sera plutôt fin 2024. Que le meilleur gagne !