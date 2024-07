- Une démo pour Wardens Rising est désormais disponible

Publié le Mardi 30 juillet 2024 à 11:30:00 par Marie Vallée

Et oui, c’est encore une fois à vous de sauver le monde

Big Moxi Games sortent la démo de leur premier jeu : Wardens Rising . C’est un jeu mêlant Action RPG de tir, Tower Defense et défense de style MOBA. Les joueurs y incarneront des Wardens, la dernière ligne de défense de l’humanité contre une menace inter-dimensionnelle. Avant l’invasion vous devrez placer des bâtiments et des pièges pour vous défendre puis vous pourrez partir éliminer l’ennemi en utilisant les capacités spéciales du Warden que vous aurez choisi d’incarner. Au cours de votre partie vous pourrez aussi faire progresser et personnaliser votre héros. Le jeu vous permet de jouer seul ou bien en coopération jusqu’à 4 personnes.Dans la démo vous pourrez tester le mode Campagne en solo. 3 Wardens, le tutoriel, 6 niveaux dans le premier biome et le premier boss sont accessibles. Vous pourrez aussi avoir un aperçu de la progression et personnalisation des Wardens.La demo de Wardens Rising est disponible sur Steam . La sortie du jeu est prévue sur PC et console pour début 2025.