- VISIONS OF MANA, une démo est disponible

Publié le Mercredi 31 juillet 2024 à 10:30:00 par Rose Perthuisot

Impossible de tuer des monstres aussi mignons

Depuis hier, VISIONS OF MANA dispose d’une démo jouable gratuite. Développé par Square Enix, le jeu nous propose de suivre l’histoire de Val, le personnage principal, ainsi que son amie d’enfance, Hina, désignée comme offrande du feu. Ils se mettent alors en route pour l’Arbre de Mana. Dans leur aventure, ils pourront être accompagnés par trois personnages afin d’essayer plusieurs classes différentes.En monde semi-ouvert, la démo de cet action RPG vous plongera au cœur de l’histoire du premier chapitre. Les joueurs pourront assister aux chutes de Désunion et découvrir plusieurs endroits aux belles couleurs pimpantes comme la steppe de Fallow ou bien encore le port de Rhata. Sur votre chemin, ils tomberont sur des monstres qu’ils affronteront à l’aide de la puissance des esprits élémentaires.Pour les plus persistants, la démo vous permettra même d’affronter le boss final du chapitre, Kraken. Malgré que le fait que votre progression au sein de la démo ne soit pas intégré dans le jeu si vous l’achetez, les joueurs possédant une sauvegarde qui l’achèteront recevront trois armes pour Val.Le jeu sortira le 29 août sur PS4/5, Xbox Series X/S et PC ( Steam et Microsoft Store) pour 59,99 €. La démo gratuite est disponible sur toutes ces plateformes.