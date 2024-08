- Narcalid : Le 8 août sur nos PC en accès anticipé

Publié le Mercredi 31 juillet 2024 à 09:45:00 par Stacy Bozor

On peut rêver parfois non ?

Immergez-vous dans les magnifiques vestiges de civilisations autrefois très grandes, mais restez vigilants… le Narcalid est une menace puissante à ne pas sous-estimer !Des textes anciens qui font avancer la narration aux multiples dangers environnementaux d'un territoire inconnu, Narcalid vous pousse à voir l'univers différemment. Les principes spirituels profonds intégrés au gameplay offrent une concentration intense et une immersion totale tout au long de votre aventure dans ce monde.Avec un mode coopératif fluide, vous pouvez inviter jusqu'à quatre amis. Narcalid est conçu pour offrir une expérience captivante en solo et une aventure qui peut être partagée en équipe.Le jeu développé et édité par Lotus Mountain Creative sera disponible en accès anticipé le 8 août sur Steam