- DRAGON BALL: Sparking! ZERO : De nouveaux personnages

Publié le Mercredi 31 juillet 2024 à 10:15:00 par Stacy Bozor

Vos adversaires auront du fil à retordre

La saga Saiyan débute avec la rivalité emblématique entre Vegeta et Sangoku, et relate les batailles marquantes contre Raditz, Nappa et Vegeta. Les joueurs rencontreront également les Saibaimen, des créatures humanoïdes vertes issues de graines, ainsi que Chaozu, le meilleur ami de Ten Shin Han et un allié loyal de Son Goku dans les combats.La saga Namek raconte le combat épique entre Vegeta, Son Gohan, Krilin, Sangoku et Freezer, l'empereur maléfique en quête des Dragon Balls. Les joueurs pourront également rencontrer les redoutables soldats de Freezer : Cui, Dodoria et Zarbon, ainsi que les membres restants de l'Escadron spécial Ginyu : Ghourd, Reacum et le capitaine Ginyu. Nail, un vaillant guerrier de la planète Namek et opposant acharné de Freezer, rejoint également la liste des personnages disponibles.Développé par Spike Chunsoft Co. et édité par Bandai Namco, le jeu est prévu pour le 11 octobre sur Steam et les précommandes sont ouvertes.