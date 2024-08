- Crypt Custodian sortira le 27 aout prochain

Publié le Mercredi 31 juillet 2024 à 10:00:00 par Rose Perthuisot

être concierge c'est pas pour tout le monde

Développé par Kyle Thompson, Crypt Custodian nous met dans la peau de Pluto, un chat venant tout juste de mourir et qui atterrit dans le Palais de l’Au-Delà. Sa première rencontre avec Kendra, la Gardienne de ces lieux, ce petit matou est immédiatement condamné à être le concierge de l’Au-Delà.Sur votre passage, vous serez amené à rencontrer un bon nombre de personnages, comme des fantômes condamnés à l’exil ou bien des bêtes féroces que vous devrez combattre. Découvrez comment ces fantômes sont morts et pourquoi ils ont été jugés de la sorte. Mais, surtout, préparez-vous à aller affronter Kendra, qui vous a apparemment jugé trop rapidement. Vous devrez résoudre des énigmes, combattre des monstres mais aussi affronter des boss, tout ça pour collecter des améliorations et des capacités.Sur votre chemin à travers les différents royaumes, certaines rumeurs mystiques refont surface. Apparemment, un trésor serait caché au fond du palais, quelque chose qui permettrait de communiquer avec les vivants.Mêlant metroidvania et Zelda Like, le jeu fera son arrivée sur PC et consoles le 27 août prochain. Retrouvez le sur PS4/5, Xbox Series X/S, Xbox One et Switch. Une démo gratuite est déjà disponible sur Steam