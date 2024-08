- Space for Sale est désormais disponible en Early Access

Publié le Mercredi 31 juillet 2024 à 11:00:00 par Marie Vallée

À vendre : Terrain avec belle vue sur les étoiles

Incarnez un promoteur immobilier intergalactique explorant le système solaire et construisant des logements pour sa clientèle alien. A bord de votre fidèle vaisseau, explorez les différentes planètes, découvrez la faune et la flore locale et étudiez là pour pouvoir ensuite l’utiliser à votre avantage. Dans Space for Sale, votre but est de développer votre business et de faire un maximum de profit tout en satisfaisant au mieux votre clientèle. Seul ou avec un ami vous devrez explorer, récolter des ressources et construire votre base pour remplir votre mission. Space for Sale est développé et édité par Mirage Game Studios. Il est actuellement disponible en Early Access sur Steam pour 19,99 €.