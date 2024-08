Un nouveau thriller dans un univers SF

Publié le Jeudi 1 août 2024 à 09:45:00 par Romain Cappelletti

Le rêve mouillé d'Elon Musk

Minds Beneath Us, c'est le nom du nouveau jeu développé par le studio taïwanais Bearbone.Dans un monde futuristique à la sauce cyberpunk, chacun est directement connecté à internet via une puce implantée dans la tête.Vous devrez mener l'enquête pour découvrir à quels sombres desseins les Corporations prévoient de se servir de cette nouvelle technologie.Minds Beneath Us est un jeu Point and Click, dans lequel vous contrôlez votre personnage et interagissez avec le monde grâce au clic de votre souris.Le jeu est déjà disponible sur Steam , avec 10% de remise jusqu'au 14 août.