(TEST) Conscript (PC, Xbox, PlayStation, Nintendo Switch)

Publié le Mercredi 31 juillet 2024 à 11:30:00 par Cedric Gasperini

Chérie, ça va tranchée !

A une époque où ils n'étaient pas nos meilleurs amis... et cela dit en passant, quand on goûte à leur bière (on dirait qu'elle a déjà été bue une fois) et qu'on voit ce qu'ils ont apporté à la mode (Birkenstock+chaussettes), on sait que ce sont de faux amis... bref, à une époque où ils n'étaient pas nos meilleurs faux-amis, les Allemands ont eu un comportement pas gentil-gentil avec les Français.C'est à la première de ces époques, il y a entre 110 et 106 ans, que le jeu Conscript vous renvoie.Avec un constat assez unanime : Le tourisme à Verdun, entre 1914 en 1918, c'était loin d'être glop.