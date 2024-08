Thalassa - Edge of the Abyss : Disponible depuis le 1er Août 2024

Publié le Jeudi 1 août 2024 à 09:30:00 par Clémentine Carrasqueira

Je vois déjà la statue de la liberté. En tout petit bien sur.

Enfilez votre scaphandre et explorez l'épave du Thalassa. La malchance a frappé votre ancien équipage et vos amis, et c'est à vous de trouver des réponses à bord de l'épave.Thalassa: Edge of the Abyss est un jeu narratif solo d'exploration. Dans ce jeu, vous devez explorer les divers recoins de l'épave du bateau qui a emporté vos amis. En cherchant bien, vous trouvez des indices et des souvenirs qui vous font découvrir ce qui s'est passé. Le jeu est calme et vous plonge presque en trans avec l'ambiance sonore assourdie par l'eau. prenez votre temps et trouvez les bons outils pour avancer.Thalassa: Edge of the Abyss est développé par Sarepta Studio et édité par Team17 Digital Ltd. Le jeu est disponible sur Steam depuis le 1er Août 2024.