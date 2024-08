Le retour d'Aero the Acro-Bat

Publié le Jeudi 1 août 2024 à 10:15:00 par Romain Cappelletti

Rien de neuf malheureusement

Comme le temps passe... Aero the Acro-Bat, ça vous dit quelque chose ? A moi, non. Mais je suis persuadé qu'au moins l'un d'entre vous reconnait la chauve-souris masquée.Sinon, sachez qu'Aero the Acro-Bat est une enième mascotte à poils de jeux de plateformes, à l'instar de Sonic, Bubsy, ou encore Donkey Kong.Si vous n'y avez jamais joué, il sera bientôt tant de vous mettre à jour, puisque Aero the Acro-Bat est de retour sur consoles, avec la réédition de quatre titres de l'époque :- Aero the Acro-Bat (1er août)- Aero the Acro-Bat 2 (6 septembre)- Zero the Kamikaze Squirrel (4 octobre)- Aero the Acro-Bat : Rascal Rival Revenge (1er novembre)Tous ces titres seront disponibles sur Nintendo Switch, Xbox One et Series, ainsi que PS4 et PS5.