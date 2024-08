Première mise à jour majeure de The First Descendant : deux nouveaux Légataires et un nouveau Boss

Publié le Jeudi 1 août 2024 à 10:30:00 par Marie Vallée

Eliminez moi tous ces Vulgus, et que ça saute !

La mise à jour de la pré-saison de The First Descendant est désormais disponible ! Pour rappel, The First Descendants est un shooter et Action RPG coopératif à la troisième personne. Les joueurs y incarnent des Légataires affrontant les Vulgus, des envahisseurs extraterrestres amenant le chaos et la destruction. Cette première mise à jour majeure contient, en plus de quelques ajustements des performances et de l’équilibrage : deux Légataires, un boss, une arme ultime et un module ultime.Luna est une Légataire se battant avec un pistolet synthétiseur qu’elle doit utiliser en rythme pour en accroître la puissance. Elle peut aussi augmenter les capacités de ses alliés et réduire leur consommation de ressources en fonction de la musique sur laquelle elle danse, et cela grâce à ses modules de modification « Nimble Footsteps » et « Noise Surge ».Valby Ultimate est la version améliorée de la Légataire Valby. Elle a désormais une nano-combinaison qui lui permet d’accéder aux modules de modification « Raz-de-marée en spirale » et « Bombe à hydropression ».Le nouveau boss se nome Gluttony et c’est un Colosse de type Dévoreur équipé de systèmes d’extraction d’activateurs énergétiques et de rafraîchissement de la chaleur générée. Pour le contrer, les joueurs devront résister à son pouvoir de refroidissement et exploiter son tempérament avide. Le vaincre rapportera des plans de nouvelles armes ultimes et des composants externes.L’arme ultime inclue dans la mise à jour est « Peace Mediator ». C’est un puissant canon à main efficace en tir et unique et pouvant déclencher de puissantes rafales de balles. Le nouveau module ultime est « Arche Concretion ». Il augmente la défense et la capacité mentale lors de l’utilisation des compétences mais diminue la vitesse de déplacement et la puissance d’attaque.The First Descendant est un jeu développé et édité par NEXON. Il est actuellement gratuitement disponible avec cette nouvelle mise à jour sur PC via Steam et NVIDIA GeForce NOW , sur PS4 et PS5 via le PlayStation Store et sur Xbox One et Series X|S via le Xbox Game Store