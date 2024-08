FAIRY TAIL 2 : En cours de développement

Publié le Jeudi 1 août 2024 à 10:45:00 par Stacy Bozor

Je vais me replonger dans l'anime moi...

Aujourd'hui, KOEI TECMO Europe et le développeur Gust ont dévoilé de nouvelles informations sur les personnages principaux de FAIRY TAIL 2, un J-RPG d'action inspiré de la célèbre franchise FAIRY TAIL. Les fans peuvent également obtenir un aperçu de l'histoire inédite du jeu, intitulée « La Clé vers l’inconnu », qui se déroule après la bataille finale de la série originale.Dans FAIRY TAIL 2, les joueurs incarneront Natsu et d'autres membres de la guilde de Fairy Tail tels que Lucy, Grey, Erza et Wendy. Ils exploreront les vastes contrées du Royaume de Fiore et participeront à des combats spectaculaires contre leur ennemi juré, l'Empereur Zeleph de l’Empire d’Arbaless, et les redoutables Spriggan 12, comprenant Eileen, Ajil, Dimaria et Brandish.Les fans pourront non seulement revivre les moments culminants du dernier chapitre de l'Arc de l’Empire d’Arbaless, mais aussi découvrir les événements qui suivent la bataille finale avec une toute nouvelle histoire originale, exclusive à FAIRY TAIL 2.Suite directe du jeu de 2020 de KOEI TECMO, FAIRY TAIL 2 est actuellement en développement pour PlayStation 5, PlayStation 4, Nintendo Switch et PC ( Steam ).