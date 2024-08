Promise Mascot Agency : En 2025

Publié le Jeudi 1 août 2024 à 11:30:00 par Stacy Bozor

En route pour le Japon !

Par les développeurs du jeu Paradise Killer, découvrez le gameplay de leur tout nouveau jeu : Promise Mascot Agency. On nous raconte l’histoire d'un yakuza reclus dans une ville maudite et qui gère une agence de mascottes. Dans le même temps, il essaye d’en savoir plus sur la raison de son exil. Cette ville se trouve sur une île au large du Japon.Dans le jeu, on incarne Michizane Sugawara, lieutenant de la famille Shimazu, un clan de yakuza. Au début du jeu, notre personnage se voit confier une très grosse mission. Au cours de celle-ci, il se retrouve au milieu d’une embuscade et échange une fortune contre la vie de son ami Toki. Après cet incident et ayant perdu la fortune considérable du clan, Michi est envoyé pour faire une dernière mission pour réparer cette erreur : une agence de mascottes qui a fait faillite dans une ville à l’agonie.Promise Mascot Agency est prévu sur PS4/PS5, Xbox Series X et Series S, Nintendo Switch et PC ( Steam ) dans le courant de l’année 2025.