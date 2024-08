Before Exit: Supermarket : Le 8 août sur nos écrans

Publié le Jeudi 1 août 2024 à 11:15:00 par Stacy Bozor

… de PC, pas au cinéma

Before Exit: Supermarket est un petit jeu indépendant développé par Take IT Studio. Les derniers clients quittant le supermarché marquent le moment parfait pour le personnage principal du jeu, dont l'objectif est de fermer le magasin et de rentrer chez lui. Cependant, cette tâche n'est pas aussi simple qu'elle en a l'air : le joueur doit s'assurer que toutes les procédures de fermeture standard ont été suivies. Portes fermées, lumières éteintes, et ordre maintenu, ces tâches apparemment simples cachent des défis plus complexes.Le but du jeu est de réussir 7 jours sans erreur, ce qui permettra de recevoir une promotion de la part d'un patron clément. Cela semble simple, mais la moindre erreur - un produit oublié, une lumière allumée, ou une porte ouverte - peut entraîner votre licenciement.Le jeu combine les genres simulateur et roguelike. Le gameplay n'est pas compliqué, mais terminer le jeu sera un véritable défi.Before Exit: Supermarket sortira sur Steam le 8 août, avec des versions console prévues pour la fin de l'année.