Pilo and the Holobook : À venir

Publié le Jeudi 1 août 2024 à 11:45:00 par Stacy Bozor

Amateurs de jeux cozy, c'est pour vous

Pilo and the Holobook est un jeu d'aventure qui met l'accent sur l'exploration et l'observation. Pilo et son mentor, le Professeur, voyagent à travers l'espace à la recherche de nouvelles planètes. Ils utilisent leur Holobook pour créer et collecter des autocollants leur permettant de garder une trace de leurs découvertes. Au cours de leur aventure, ils découvrent une matière toxique sombre, le Tar..."Lorsque nous avons découvert Pilo and the Holobook, ce fut le coup de foudre avec cette aventure paisible, ses personnages, ses planètes colorées, son histoire calme et son gameplay détendu. Il était évident de co-financer ce petit bijou avec Mudita Games," a déclaré Grzegorz Drabik, Directeur du développement commercial chez RedDeer.Games.Pilo and the Holobook sera disponible sur Nintendo Switch, Steam, PlayStation et Xbox. La date de sortie sera communiquée ultérieurement, et une démo est déjà disponible sur Steam