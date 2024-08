Xbox dévoile une nouvelle manette sans fil : la Xbox Sky Cipher

Publié le Vendredi 2 août 2024 à 09:40:00 par Marie Vallée

La manette du futur

Xbox dévoile la Xbox Sky Cipher, une manette sans fil au design bleu transparent permettant de voir l’électronique se trouvant à l’intérieur. La manette possède des poignées texturées en caoutchouc pour plus de confort. Grâce aux technologies Bluetooth et Xbox Wireless elle peut se connecter aux consoles Xbox Series X|S et Xbox One, aux PCs, aux téléphones portables et aux tablettes. Ensuite elle dispose d’une autonomie de batterie allant jusqu’à 40 heures pour être tranquille un bon bout de temps. Pour les joueurs qui voudraient modifier les boutons de leur manette pour mieux coller à leurs besoins, cela est faisable en utilisant l’application Accessoire Xbox. Enfin, avec cette manette, Xbox inaugure un nouveau packaging qui a pour volonté d’être plus éco-responsable. Ce dernier est plus petit et plus léger, ne contient plus de plastique a usage unique et le manuel est accessible via un QR code.La manette Xbox Sky Cipher est disponible est désormais disponible en précommande au prix de 69,99 €