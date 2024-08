BioGun sort sur Steam

Publié le Vendredi 2 août 2024 à 09:50:00 par Marie Vallée

Pas touche au toutou

BioGun est un metroidvania et twin stick shooter en 2D dans lequel le joueur part en mission dans le corps de son chien pour le sauver de la menace d’un terrible virus. Dans un univers au style cartoon, embarquez pour aventure microscopique au cœur des cellules, organes et germes qui composent l’environnement. Au cours de votre aventure vous pourrez découvrir un impressionnant arsenal et améliorer votre avatar pour venir à bout des boss inspirés de véritables maladies qui vous bloquerons le chemin.BioGun est développé par Dapper Dog Digital et édité par Ravenage Games. Il est désormais disponible sur Steam