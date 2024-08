- Kitsune Tails : Actuellement disponible sur Steam

Publié le Vendredi 2 août 2024 à 10:20:00 par Stacy Bozor

En voilà de l'originalité !

Guidez Yuzu, une messagère mi-renarde/mi-humaine à travers des mondes imprégnés du folklore légendaire japonais. En tant que messagère du dieu Inari, Yuzu doit courir, sauter et collecter des power-ups dans un jeu inspiré de l'âge d'or des jeux de plateforme 8 bits, reproduisant leur ambiance tout en intégrant des fonctionnalités modernes pour améliorer le confort de jeu.Courez sur l'eau en portant un costume de requin, et bien plus encore pour maîtriser une roue d'options élémentaires. Sautez par-dessus les obstacles du cœur dans une histoire à thème LGBTQ+ et aidez Yuzu à sauver son amoureuse Akko de sa captivité magique.Développé par Kitsune Games et en collaboration avec MidBoss, Kitsune Tails est dès à présent disponible sur Steam