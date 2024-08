- Shin chan: Shiro and the Coal Town : Le 24 octobre sur Switch et PC

Publié le Vendredi 2 août 2024 à 10:10:00 par Stacy Bozor

Ils donnent envie d'y être

Dans "Shin chan : Shiro et la ville du charbon", Shin chan et sa famille partent en voyage d'affaires à Akita, et s'installent dans une ferme traditionnelle. Shinnosuke apprend les jeux de campagne avec son grand-père et profite de la vie rurale, se liant d'amitié avec les villageois, jusqu'à ce que des événements inattendus surviennent.Un matin, Shiro revient à la maison couvert de suie et s'enfuit soudainement. En le poursuivant, Shinnosuke découvre un train mystérieux et y monte accidentellement. Le train le mène à Coal Town, une ville animée figée dans l'ère Showa. Là, Shinnosuke rencontre une jeune fille mystérieuse et se lie d'amitié avec les habitants, débutant ainsi une nouvelle aventure.Le jeu sera disponible le 24 octobre sur Nintendo Switch et Steam