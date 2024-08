GeForce NOW : Les jeux du mois d’août

Publié le Vendredi 2 août 2024 à 10:30:00 par Stacy Bozor

Et il y a un bon palmarès

Nous sommes au début du mois et comme chaque mois, NVIDIA publie la liste des jeux qui arrivent sur le cloud. Les membres pourront profiter de 18 nouveaux jeux, notamment le très attendu Star Wars: Outlaws.Le mois de juillet était déjà rempli, mais alors ce mois-ci, on est tout autant servi. Une grande partie de ces nouveaux jeux sortent dans le courant du mois.Pour cette semaine, on retrouve :- Stormgate Early Access ( Steam - Space for Sale ( Steam - Cyber Knights: Flashpoint ( Steam - Dark and Darker ( Steam - Kunitsu-Gami: Path of the Goddess ( Steam , Xbox, PC Game Pass)- Kunitsu-Gami: Path of the Goddess Demo ( Steam and Xbox)Et pour le reste du mois, voici tout les jeux qui arriveront :- Warhammer 40,000: Speed Freeks ( Steam , 6 août)- Ratten Reich ( Steam , 9 août)- Level Zero Extraction ( Steam , 13 août)- shapez 2 ( Steam , 15 août)- Akimbot ( Steam , 29 août)- Gori: Cuddly Carnage ( Steam , 29 août)- MEMORIAPOLIS ( Steam , 29 août)- Visions of Mana ( Steam , 29 août)- Breachway ( Steam , 30 août)- Star Wars Outlaws ( Ubisoft , 30 août)- Avatar: Frontiers of Pandora ( Steam - Heading Out ( Steam - Nine Sols ( Steam - Saturnalia ( Steam - We Were Here Too ( Steam