- KitHack Model Club est sorti

Publié le Vendredi 2 août 2024 à 11:00:00 par Romain Cappelletti

Par les créateurs de Kerbal

Les créateurs de Kerbal Space Program, Floating Origins Interactive, reviennent sur le devant de la scène avec un tout nouveau jeu : KitHack Model Club.Annoncé comme l'ultime simulateur de construction de maquettes (un secteur de niche tout de même), KitHack Model Club permet aux joueurs de designer et construire des véhicules qu'ils pourront ensuite conduire pour explorer ou affronter d'autres joueurs.Vous pourrez donc rouler, voler ou naviguer seul ou en multi jusqu'à 8 joueurs.Jusqu'à présent en accès anticipé, le jeu est désormais disponible dans sa version 1.0 sur Steam , et propose toujours plus d'options de personnalisation.