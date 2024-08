- X-out Resurfaced : un jeu de 1990

Publié le Vendredi 2 août 2024 à 11:20:00 par Romain Cappelletti

Le charme de l'ancien

Parmis les jeux des années 90 à obtenir un remake, j'annonce X-out, qui revient avec X-out Resurfaced.Il s'agit d'un shoot them up, soit un jeu de tir, initialement sorti en 1990 sur Comodore 64, Amiga et Atari ST.Cette version a vu le jour grâce au partenariat entre ININ et Ziggurat, et amène de nouveaux graphismes, un gameplay amélioré, ainsi que d'autres nouveautés qu'il appartiendra aux joueurs de découvrir.La particularité de X-out, comparé aux autres shooter de l'époque, c'est que l'action ne prend pas place dans les airs ou l'espace, mais bien sous la mer.Comme tout bon shooter, X-out Resurfaced propose un système de progression basé sur l'amélioration de votre "vaisseau", on parlera plutôt de sous-marin ici, en passant bien sûr par les armes équipées, mais aussi par la modification du chassis et des satellites qui gravitent autour de lui.X-out Resurfaced est d'hors et déjà disponible sur PC, Nintendo Switch, PS5 et les consoles Xbox.