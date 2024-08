- Reverse 1999 : grosse mise à jour

Publié le Vendredi 2 août 2024 à 11:10:00 par Romain Cappelletti

Plus de persos, plus de farming

Pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas déjà Reverse 1999, il s'agit d'un jeu de rôle stratégique qui propose des combats au tour par tour. Il fait partie de la catégorie des gatcha, des jeux proposant de (très) nombreux personnages à collectionner.Genshin Impact, Summoner's War ou encore Alchemy Stars font partie de cette catégorie de jeux inspirée de pokémon (gotta catch them all).Pour ce qui est de Reverse 1999, le jeu propose une histoire tournée autour des voyages temporels, ainsi que des personnages variés et parfois très loufoques.Le jeu vient d'être mis à jour dans le cadre de la deuxième vague de contenu de la version 1.7, qui apporte notamment de nouvelles missions, de nouveaux évènements, mais surtout de nouveaux personnages, avec, à l'honneur, le jeune Marcus.Reverse 1999 est gratuit (Free to Play) et la nouvelle mise à jour est désormais disponible sur IOS, Android et PC.