- Shadowveil: Legend of the Five Rings: Plus d’informations sur le jeu

Publié le Samedi 3 août 2024 à 09:30:00 par Marie Vallée

Par-delà le mur

Au-delà du Mur se trouve les Shadowlands : une zone hantée par le mal et où rodent des monstres. Shadowveil : Legend of the Five Rings vous propose d’incarner un commandant du clan du Crabe à la tête d’une mission de l’autre côté du mur pour enquêter sur la menace émergeante et repousser les monstres. Recrutez des samouraïs pour vous accompagner et vous enfoncer de plus en plus profondément dans les Shadowlands. Shadowveil : Legend of the Five Rings mélange du deckbuilding, des mécaniques de roguelite et du combat stratégique. Vous devrez entrainer vos troupes, débloquer de nouvelles capacités et être un bon stratège pour empêcher l’Empire d’Emeraude d’être envahit. Combattre n’est pas toujours la solution, il faut aussi savoir quand il est plus sage de battre retraite. Chaque personnage dans votre équipe vous donnera accès à différents sets de cartes qui permettront de vaincre même le plus fort des monstres s’ils sont combinés intelligemment. Au fur et à mesure de votre partie, vos guerriers deviendront de plus en plus puissants et les cartes accessibles vous permettrons de lancer des offensives dévastatrices.Shadowveil : Legend of the Five Rings prend place dans l’univers de Legend of the Five Rings. Cet univers avait déjà été adapté pour des jeux de cartes, romans ou jeux de rôle mais c’est la première fois qu’il est utilisé pour du jeu vidéo. Shadowveil : Legend of the Five Rings est développé et édité par Palindrome Interactive. Vous pouvez le mettre en Liste de Souhaits sur Steam