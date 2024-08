Plus de détails pour le jeu EA SPORTS FC 25

Publié le Lundi 5 août 2024 à 10:00:00 par Stacy Bozor

Il serait temps d'arrêter de nous faire attendre

Un nouvel espace dans le menu "Clubs" propose une expérience sociale personnalisée, similaire à un vestiaire. La navigation y est plus intuitive et le Clubhouse est personnalisable avec des motifs d'équipe. Le mode Rush peut se jouer en solo ou avec des amis, nécessitant au moins deux joueurs. Les performances influencent le rang, avec des récompenses croissantes.Les clubs peuvent améliorer leurs installations de 1 à 3 étoiles, augmentant ainsi les attributs des joueurs. Un nouveau système de relégation détermine la descente des clubs après plusieurs défaites. De plus, le jeu introduit un menu de discussion rapide, de nouveaux styles de jeu pour les gardiens et un matchmaking amélioré. La personnalisation des joueurs et des stades est également optimisée.Le jeu est prévu pour le 27 septembre sur Steam