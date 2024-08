VALORANT débarque maintenant sur console

Publié le Lundi 5 août 2024 à 09:45:00 par Stacy Bozor

VALORANT est désormais disponible sur Xbox Series X et Series S et PS5 aux États-Unis, au Canada, en Europe, au Japon et au Brésil. Premier titre de Riot Games à être porté sur console, il offre la même précision et qualité que les joueurs PC apprécient depuis longtemps.Pour préserver l'intégrité compétitive qui fait la renommée de VALORANT, le jeu ne propose pas de cross-play entre les joueurs PC ( Epic Game Store ) et console. Cependant, les mises à jour, incluant équilibrages, nouveaux agents, cartes, contenu premium et outils, seront disponibles simultanément sur les deux plateformes.Riot Games vise à rendre VALORANT accessible à un public plus large tout en maintenant des standards de qualité élevés. L'éditeur explore également la possibilité d'étendre la disponibilité du jeu sur console à d'autres régions.