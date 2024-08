Publié le Lundi 5 août 2024 à 10:30:00 par Marie Vallée

Pour tous les Goo et les couleurs

Fireshine Games a travaillé avec 2D Boy pour sortir une version physique sur Switch du jeu de puzzle World of Goo 2 . Le but de ce jeu est d’emmener le plus de Goo Balls possible au tuyau de sortie. Dans cette aventure se déroulant sur des centaines de milliers d’années et composée de plus de 60 niveaux vous devrez construire des ponts, terraformer le terrain et alimenter des machines volantes pour déplacer les Goo Balls. Ce 2ème opus vous fera aussi découvrir de nouvelles espèces de Goo : les Jelly Goo, les Growing Goo, les Shrinking Goo et encore plein d’autres.L’édition physique de World of Goo 2 pour la Switch sera disponible le 29 octobre. Elle est actuellement disponible en pré-commande chez votre commerçant.