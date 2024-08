THQ Nordic annonce plein de nouveaux jeux

Publié le Lundi 5 août 2024 à 10:45:00 par Romain Cappelletti

Et une annonce bien hype pour finir !

Le remake de Gothic : un jeu de rôle originellement sorti en 2006, acclamé par les joueurs. Aucune date n'a encore été communiquée, mais il sera disponible sur PC, PS5 et Xbox Series.

Way of the Hunter - Lintukoto Reserve DLC : Ce contenu additionnel ajoutera une nouvelle région au jeu de chasse. Vous pourrez explorer ce nouvel environnement et abattre une nouvelle sélection d'animaux protégés. Déjà disponible sur PC, PS5 er Xbox Series.

Wreckfest II : Le jeu de voitures dans lequel l'objectif est d'exploser son adversaire (les auto-tamponneuses en fait) s'offre un second épisode. On nous promet une meilleure physique, plus de circuits, plus de véhicules, plus de personnalisation et toujours plus de chaos. A venir sur PC, PS5 et Xbox Series

C'est à l'occasion d'un live que THQ Nordic, a révélé les images de nombreux jeux à venir.Si certains étaient déjà annoncés et attendus, on pensera notamment au remake de Epic Mickey, l'éditeur autrichien en a profité pour annoncer un certain nombre de nouveautés.Parmis les jeux dont on a pu voir des images :Le show s'est achevé sur une courte séquence qui annonce le retour d'une licence très appréciée : Darksiders.On a pas parlé de tout le showcase de THQ parce que ça ferait un poil long, mais vous pouvez regarder la rediffusion juste en dessous, et on vous encourage à jeter un oeil sur Steam où les jeux de l'éditeur sont en soldes.