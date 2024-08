The Crow bientôt au cinéma

Publié le Lundi 5 août 2024 à 11:15:00 par Romain Cappelletti

La série de comics The Crow s'était vu offert une adaptation au cinéma en 1994, avec une esthétique bien emo déjà à l'époque.Aujourd'hui, une nouvelle adaptation se prépare à arriver en salles. Réalisé par Ruper Sanders (Ghost in the Shell 2017, Blanche-Neige et le Chasseur), The Crow conte l'histoire de Eric (Bill Skarsgard) et sa fiancée Shelly (FKA Twigs), tout deux assassinés la veille de leur mariage. Mais Eric est ramené à la vie par une force mystérieuse, et entreprend de venger sa femme pour sauver l'âme de cette dernière.Un film d'action bien gore, à l'esthétique sombre, et qui vous demandera peut-être de poser votre cerveau pour profiter pleinement du visionnage.The Crow sortira en salles le 21 août prochain.La bande-annonce :