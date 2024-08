- Lurch : Le 19 août sur PC

Publié le Mardi 6 août 2024 à 09:30:00 par Stacy Bozor

Vous allez en voir de toutes les couleurs

Préparez-vous pour Lurch, un jeu d'horreur coopératif pour 4 joueurs où le travail d'équipe est essentiel ! Entrez dans une maison hantée, résolvez des énigmes et affrontez des démons dans un monde cauchemardesque. Bartic Studios vient de sortir la bande-annonce officielle, vous donnant un aperçu de l'aventure qui vous attend. Dans Lurch, vous et vos amis explorez une maison hantée remplie de démons et de sombres secrets. Pour survivre, vous devez résoudre des énigmes complexes et trouver la sortie. La réflexion rapide et la coopération sont vos meilleures armes.Lurch sera disponible le 19 août sur Steam