- Les Schtroumpfs – L’Epopée des Rêves : découvrez le journal des développeurs

Publié le Mardi 6 août 2024 à 11:00:00 par Marie Vallée

Schtroumpfement sympathique

Gargamel a endormit les Schtroumpfs en empoisonnant leur salsepareille. Dans Les Schtroumpfs – L’Epopée des Rêves vous devrez explorer les rêves et les cauchemars des différents Schtroumpfs pour réveiller tout le village avant l’arrivée de Gargamel. Dans ce jeu de plateforme en 3D les joueurs pourront explorer, seul ou avec un ami, 4 mondes oniriques avec 12 niveaux et 16 mini-niveaux. Votre aventure vous fera utiliser différentes capacités, résoudre des énigmes et débloquer diverses surprises. Vous aurez aussi la possibilité de personnaliser votre personnage avec les patrons que vous aurez collectionné. Le jeu propose aussi une direction artistique colorée qui évoluera au fur et à mesure de l’exploration.Dans cette vidéo de journal des développeur, l’équipe dévoile les coulisses de la conception de l’univers et du gameplay ainsi que leur travail avec Peyo Company pour respecter la licence.Les Schtroumpfs – L’Epopée des Rêves est développée par Ocellus Services et édité par Microids. Le jeu sortira le 24 octobre sur PS4 et 5 , Switch, Xbox One et Series X|S et PC ( Steam Epic Game Store , Microsoft Store et GOG ).