- Selfloss : le culte des baleines a une date de sortie

Publié le Mardi 6 août 2024 à 10:30:00 par Romain Cappelletti

J'aime beaucoup ma mère, mais de là à lui vouer un culte...

Développé par Goodwin Games, Selfloss est un jeu d'exploration qui se déroule dans un monde inspiré de la culture slave.Dans un monde qui voue un culte aux baleines, vous incarnerez le guérisseur Kazimir qui, à l'aide de son bâton magique, voyage pour soigner et sauver les créatures marines.La vie d'un guérisseur ne semble pas dépourvue de risques, et Kazimir devra faire face à de nombreux dangers mortels.Si une démo est disponible sur Steam depuis 2020, Selfloss ne s'est pas perdu en route (vous l'avez ?) et annonce enfin sa date de sortie, prévue pour le 12 septembre prochain sur PC, PS5, Xbox Series et Nintendo Switch.