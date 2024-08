- Crusader King III : Roads to Power : une bande dessinée pour accompagner la sortie de l’extension

Publié le Mardi 6 août 2024 à 10:45:00 par Marie Vallée

Calife à la place du calife

Paradox Interactive et Dead Good Comics ont collaboré pour créer une courte bande dessinée qui fait office de prequel à la prochaine extension majeure de Crusader King III : Roads to Power. Pour rappel, Crusader King III est un jeu de stratégie et RPG à propos de politique complexe et de construction de relations dans un monde médiéval. Cette bande dessinée officielle suivra l’histoire de Basil 1er « Le Macédonien » qui a été Empereur de l’Empire Byzantin entre 867 et 886. Ce personnage sera d’ailleurs disponible en tant que personnage jouable dans l’extension Roads to Power. Les dessins sont de Simone Ragazzoni (Dune : House Corrino, Cyberpunk : Edgerunners) et Ellie Wright (Disney Villains : Cruella de Vil, Survival Street), l’histoire a été écrite par Stu Taylor (Octobriana and the Underground, Warhammer Monthly) et l’illustration de couverture est de Vincenzo Riccardi (Something is Killing the Children, Creature from the Black Lagoon Lives !). Cette bande dessinée sera disponible gratuitement en ligne à partir du 22 août sur la page Steam et le site de Crusader King III.L’extension Crusader King III : Roads to Power comprendra l’extension “Legends of the Dead”, l’extension majeure “Roads to Power” et le pack de l’évènement “Wandering Nobles”. Elle sortira le 24 septembre.