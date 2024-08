One BTN Bosses : un boss rush bien particulier

Publié le Mercredi 7 août 2024 à 10:30:00 par Romain Cappelletti

Ça à l'air trop cool

One BTN Bosses est un boss rush - c'est à dire que chaque niveau est un nouveau boss -, inspiré des raids de World of Warcraft et Final Fantasy XIV.Le gameplay est très simple, mais plutôt original : vous contrôlez un petit vaisseau qui gravite automatiquement autour des ennemis. Si vous appuyez sur un bouton, votre vaisseau change de direction, mais tant que vous n'appuyez pas, il gagne en vitesse de tir et de déplacement.One BTN Bosses étant un roguelike, vous pourrez choisir une amélioration qui changera votre façon de jouer après chaque affrontement.Ce petit jeu signé Midnight Munchies allie simplicité et originalité, et est en promo sur Steam jusqu'au 20 août.