A Quiet Place : The Road Ahead sortira le 17 Octobre

Publié le Mercredi 7 août 2024 à 10:15:00 par Marie Vallée

Chut

Le jeu d’horreur A Quiet Place : The Road Ahead inspiré de la franchise du même nom acclamée par la critique sortira le 17 Octobre. Dans ce jeu en solo vous devrez vous déplacez silencieusement pour fuir d’horribles créatures qui se repèrent au son. Le jeu sera disponible sur Steam PS5 et Xbox Series X|S au prix de 29,99€. Il est actuellement disponible en pré-commande. Ces dernières offrent en plus du contenu exclusif in game ainsi que des concepts art digitaux.A Quiet Place : The Road Ahead est un jeu développé par Stormind Games et édité par Saber Interactive.