Warhammer 40,000: Speed Freeks en accès anticipé

Publié le Mercredi 7 août 2024 à 09:45:00 par Stacy Bozor

À base de GRRRAAA et de EUUUGH

Warhammer 40,000: Speed Freeks, développé par Caged Element et édité par PLAION est désormais disponible en accès anticipé sur Steam pour une durée limitée. Le lancement complet du jeu, incluant la Saison 1, est prévu plus tard dans l’année. L'accès anticipé propose deux modes de jeu :1. Rékup' Mortelle : 16 joueurs s'affrontent pour capturer et contrôler des points avant de sprinter jusqu'à la ligne d'arrivée.2. Konvoi Mortel : Des équipes courent aux côtés de puissants Stompas, combattant et bombardant l'ennemi pour que leur Stompa atteigne la ligne d'arrivée en premier.Les joueurs pourront maîtriser 8 véhicules et combiner leurs compétences pour assurer la victoire sur 6 champs de bataille épiques.Le système de progression principal, le Chemin de la WAAAGH!, incite les joueurs à débloquer de nouveaux cosmétiques, de la monnaie et des boosters de Scrap chaque saison. Un abonnement premium optionnel, le Loot Pass, offre des objets exclusifs supplémentaires.Avec plus de 100 objets de personnalisation disponibles (kits de véhicules, peintures, jantes, etc.), l'accès anticipé n'est que le début pour Warhammer 40,000: Speed Freeks. La Saison 1, à venir plus tard cette année, introduira la personnalisation des Orks, un nouveau véhicule, une nouvelle carte et diverses améliorations.