EA SPORTS FC 25 : Nouveautés

Publié le Mercredi 7 août 2024 à 10:00:00 par Stacy Bozor

Encore de quoi nous faire nous impatienter

Electronic Arts balance de nouvelles informations sur FC 25. Le mode Rush sera intégré à Ultimate Team, permettant aux joueurs de gagner des Points Rush et de participer à des événements collaboratifs. Les Points Rush pourront être obtenus de diverses manières et des objectifs hebdomadaires seront proposés. Des préréglages incluront des tactiques inspirées du monde réel, et 31 rôles initiaux définiront le comportement des joueurs, avec trois niveaux de familiarité : Base, Role+ et Role++. Les tactiques pourront être partagées via des codes.Un système permettra de stocker jusqu'à 100 joueurs réguliers non transférables. Dans Rivals, les récompenses seront basées sur les points obtenus chaque semaine, avec des relégations possibles dans les divisions supérieures. Le matchmaking des matchs amicaux ne prendra pas en compte les classements et les contrats pour les joueurs et les managers ont été supprimés. Un nouveau stade avec une ambiance de match améliorée et des séquences de diffusion mettant en lumière les décisions tactiques et le meilleur joueur sera disponible. Les éléments "évolution" seront personnalisables et les exigences d'évolution seront plus flexibles sur FC 25.Le jeu sera disponible le 27 septembre sur Steam