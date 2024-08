Les prochaines arrivées du Xbox Game Pass

Publié le Mercredi 7 août 2024 à 11:45:00 par Marie Vallée

De quoi aller s’occuper à l’abris de la chaleur

3 nouveaux jeux vont prochainement rejoindre le Game Pass. Tout d’abord, Creatures of Ava, un jeu dans lequel vous devrez sauver la faune d’une planète à l’écosystème menacé. Le jeu arrivera dès sa sortie, c’est-à-dire le 7 août. Le 8 août c’est la collection des 3 jeux Crash Bandicoot entièrement remasterisés qui feront leur arrivée avec Crash Bandicoot N. Sane Trilogy. Enfin, à partir du 13 août, Mafia : Definitve Edition vous permettra d’aller vous plonger dans le monde du crime organisé dans l’Amérique des années 30. En complément, de nouveaux avantages pour le Game Pass Ultimate arrivent, notamment du contenu en jeu pour Stampede Racing Royale, Sea of Thieves et Naraka Bladepoint.Plus d’informations sur le Game Pass sont disponibles sur l’ article dédié du Xbox Wire