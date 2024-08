La mise à jour d’Atlas Fallen, Reign of Sand est désormais disponible

Publié le Mercredi 7 août 2024 à 11:15:00 par Marie Vallée

Faire des pâtés de sable sous le nez de Dieu

Reign of Sand, la mise à jour majeure d’ Atlas Fallen est désormais disponible sur PC et consoles. En plus de diverses améliorations et correctifs pour le confort des joueurs, cette mise à jour amène aussi un gros lot de contenu supplémentaire. Atlas Fallen est un Action RPG dans lequel le joueur incarne un héros qui s’engage dans une quête pour libérer l’Humanité de l’oppression d’un Dieu. Seul ou en coopération avec un ami, il devra surfer sur les sables, faire face à des créatures colossales et des dangers ancestraux, contrôler le sable pour manifester des armes titanesques et battre des monstres dans des combats épiques à l’aide de pouvoirs et capacités spéciales.Reign of Sand amène une nouvelle zone : Source, un royaume divin remplit de défis. De nouveaux Wraiths redoutables font aussi leur arrivée. Avec cette mise à jour, le New Game + débarque dans Atlas Fallen. Ce dernier est accompagné d’un nouveau mode difficulté qui lui est exclusif : « Nyall’s Nightmare ». Ce mode difficulté viendra offrir un défi ultime pour les joueurs en recherche de challenge. En plus de cela, de nouvelles Pierres d’Essences vous permettrons de personnaliser voter style de jeu avec 25 nouveaux pouvoirs et capacités. De nouveaux défis ont aussi été ajoutés en monde ouvert. Pour fluidifier la narration, l’introduction et les doublages ont été retravaillés. Enfin, cette mise à jour comprend également de nouvelles armures, options de personnalisation, améliorations graphiques, d’interface, de son et encore plein d’autres. Bien que les progrès d’une ancienne partie puissent être transférés, les développeurs conseillent aux joueurs de débuter une nouvelle partie pour apprécier au mieux cette nouvelle expérience. La mise à jour est gratuite pour ceux possédant déjà le jeu et le prix du jeu de base n’augmente pas pour les nouveaux acheteurs. Un patch notes avec tous les détails est disponible sur Steam Atlas Fallen est développé par Deck 13 Interactive et édité par Focus Entertainment Publishing. Il est disponible sur PS5, Xbox Series X|S et PC.