Une nouvelle démo pour Shroom Siege

Publié le Mercredi 7 août 2024 à 11:00:00 par Romain Cappelletti

Qui pour le tester avec moi ?

Shroom Siege est un jeu de plateforme et de combat en équipe et en 2D développé par Upside Down Bird.Dans ce jeu de combat à 4 contre 4, vous incarnez un champignon capable de prendre le contrôle d'autres personnages présents dans l'arène.Avec trois manières différentes de gagner, vous devrez faire preuve de stratégie et surveiller les actions de vos adversaires pour remporter la partie.Shroom Siege s'annonce comme un jeu rapide et nerveux, dans lequel la communication et la coordination avec votre équipe seront les clefs de la victoire.Si une démo est déjà disponible sur Steam , le jeu sortira courant 2025 sur toutes les plateformes : Pc, consoles Xbox, Playstation et Nintendo Switch.