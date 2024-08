Perrenial Order a une date de sortie

Publié le Mercredi 7 août 2024 à 11:30:00 par Romain Cappelletti

Désolé mais c'est moche

Perrenial Order est un jeu d'action en 2D développé par Gardenfiend Games et édité par SOEDESCO.Ce boss rush vous place dans une ambiance horrifique. Vous progresserez dans un monde sombre, où la nature a été corrompue par des horreurs indicibles.Vous pourrez explorer cet univers à la fois flippant et un peu crade seul ou en coop à 2 joueurs en ligne ou en local.Le jeu propose un New Game +, un mode boss rush et supporte le crossplay. Vous pourrez donc jouer avec vos amis même si vous ne possédez pas le jeu sur la même plateforme.Si l'univers et les créatures qui le peuplent semblent assez inspirés, forcé de dire -bien que cela n'engage que moi- que je trouve le jeu plutôt moche...Quoi qu'il en soit, Perrenial Order sortira sur PC, PS5 et Xbox Series le 6 septembre prochain.