The First Berserker : Khazan se révèle dans une vidéo de gameplay

Publié le Jeudi 8 août 2024 à 10:00:00 par Romain Cappelletti

Du sang et des tripes !

The First Berserker : Khazan est le prochain jeu d'action / aventure du studio coréen Neople.Si vous pourrez le retrouver à la Gamescom 2024, vous pouvez déjà avoir un aperçu du jeu via une vidéo de gameplay de 15 minutes.Dans The First Berserker : Khazan, le joueur incarne Khazan, le grand général de l'Empire Pell Los, qui a vaincu la mort et entreprend de révéler les incidents qui ont conduit à sa chute et de se venger de ses ennemis.Cela consiste principalement à mettre des grands coups de hache dans la bouche de quiconque croise notre route. Mais pas seulement : vous mettrez aussi de grands coups d'épée dans la bouche de vos ennemis.Au travers de la démonstration de gameplay, on découvre un jeu plutôt beau et assez sanglant, demeure une inquiétude pour ce qui est du gameplay qui semble un peu plat : bloquer, taper, recommencer.Le jeu étant toujours en cours de développement, et prévu pour 2025 sur PC, PS4, Xbox One et Xbox Series, il mérite qu'on s'intéresse à son évolution.